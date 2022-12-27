Выставка

В МКЖР Ингушетии проходит выставка

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В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии проходит видеовыставка «Новый год у ингушей.

История праздника», сообщила пресс-служба учреждения.

На выставке представлены фотографии, научные и документальные материалы, рассказывающие о традициях встречи и празднования Нового года у разных народов Кавказа. Посетители также узнают о том, как отмечали наступление нового календарного года предки в давние времена, о народных традициях и обычаях, имеющих отношение к этому знаменательному для всех событию, и много другой интересной информации.

Выставка продлится до 31 декабря. Билеты доступны также по «Пушкинской карте».

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