В МКЖР Ингушетии проходит выставка

История праздника», сообщила пресс-служба учреждения.

На выставке представлены фотографии, научные и документальные материалы, рассказывающие о традициях встречи и празднования Нового года у разных народов Кавказа. Посетители также узнают о том, как отмечали наступление нового календарного года предки в давние времена, о народных традициях и обычаях, имеющих отношение к этому знаменательному для всех событию, и много другой интересной информации.

Выставка продлится до 31 декабря. Билеты доступны также по «Пушкинской карте».