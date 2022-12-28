Фотовыставка

В МКЖР Ингушетии проходит выставка к 55-летию Героя России Абубакара Костоева

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В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии проходит фотодокументальная выставка, приуроченная к 55-летию Героя Российской Федерации Абубакара Костоева, сообщила пресс-служба учреждения.

На выставке представлены оригинальные фотографии из семейного архива, грамоты и благодарности, врученные майору полиции за высокий профессионализм в службе.

В органах внутренних дел Абубакар Хасанович служит с мая 1993 года. Звание Героя России майору полиции Костоеву присвоено за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при предотвращении террористического акта 16 сентября 2013 года, а также значимый вклад в борьбе с преступностью, терроризмом и экстремизмом.

Выставка продлится до 31 декабря текущего года.

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