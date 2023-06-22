В МКЖР Ингушетии проходит выставка, посвященная памяти погибших в 2004 году полицейских

Выставка посвящена памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга в ночь с 21 на 22 июня 2004 года. Посетители могут ознакомиться с биографиями погибших сотрудников полиции, посмотреть фотографии и почитать статьи из периодической печати.

Выставка будет работать до 25 июня. Действует программа «Пушкинская карта».