Память

В МКЖР Ингушетии проходит выставка, посвященная памяти погибших в 2004 году полицейских

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В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии проходит видеовыставка «В жизни всегда есть место подвигу», сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

Выставка посвящена памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга в ночь с 21 на 22 июня 2004 года. Посетители могут ознакомиться с биографиями погибших сотрудников полиции, посмотреть фотографии и почитать статьи из периодической печати.

Выставка будет работать до 25 июня. Действует программа «Пушкинская карта».

 

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