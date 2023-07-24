Выставка

В МКЖР Ингушетии проходит выставка, посвященная полному Георгиевскому кавалеру Ахмеду Мальсагову

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В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии проходит выставка из цикла «Горные орлы», посвященная вахмистру Российской императорской армии Ахмеду Мальсагову.

Как сообщает пресс-служба Минкультуры региона, в экспозиции представлены фото и документальные материалы, раскрывающие биографию и славный боевой путь полного Георгиевского кавалера.

Мальсагов Ахмед Артаганович родился в 1888 году в селении Альтиево Назрановского округа Терской области. Обучался в Назрановской горской школе.

Участник Первой мировой войны. Доброволец. В сентябре 1914 года вступил в Ингушский конный полк Кавказской Туземной конной дивизии («Дикая дивизия»). В составе полка прошел всю войну. В 1917 году за боевые отличия ходатайством командования полка был произведен в чин вахмистра. В октябре того же года вместе с полком возвратился на Северный Кавказ.

Участник гражданской войны 1918-1921 годов. Воевал в составе красных отрядов вооруженных сил Ингушетии. После окончания гражданской войны работал в сфере народного хозяйства Горской республики и Ингушской автономной области. Репрессирован. В 1929 году расстрелян органами НКВД.

Выставка продлится до 31 июля этого года.

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