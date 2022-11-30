Выставка

В МКЖР Ингушетии проходит выставка, посвященная полному георгиевскому кавалеру Марзабеку Мальсагову

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В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии проходит видеовыставка из цикла «Горные орлы», посвященная полному георгиевскому кавалеру Марзабеку Мальсагову, сообщила пресс-служба учреждения.

В экспозиции представлены фотодокументальные материалы, раскрывающие биографию и славный боевой путь прапорщика Российской императорской армии, участника Первой мировой войны 1914-1918 годов, участника Гражданской войны 1918-1921 годов.

Мероприятие проходит в рамках программы «Пушкинская карта».

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