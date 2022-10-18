В МКЖР Ингушетии прошел день открытых дверей для кадетов

Мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции «День российских кадет в музее», цель которой — способствовать формированию у воспитанников кадетских корпусов и школ уважительного отношения к российской культуре и продолжению лучших традиций русского офицерства. Сотрудники МКЖР также обращают внимание учащихся Горского кадетского корпуса на историческое наследие народов Кавказа.

«Хочется надеяться, что проведение акции войдёт в традицию и ознаменует начало тесного сотрудничества между музеями республики и кадетским корпусом с целью гражданско-патриотического воспитания будущих защитников Родины», — отметил собеседник газеты «Ингушетия».