В МКЖР Ингушетии прошла экскурсия в рамках проекта «Культура для школьников»
В рамках всероссийского проекта «Культура для школьников» в Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии прошла экскурсия для детей, сообщили нашему изданию в пресс-службе учреждения.
Музей посетили четвероклассники из пятой школы села Экажево. Главный хранитель МКЖР Любовь Тариева объяснила детям, что такое музей, экспонат, коллекция и другие понятия из музейного мира. Также школьники узнали, как надо вести себя в учреждениях культуры.
В заключение экскурсии ребятам подарили книги Саида Чахкиева «Золотые столбы».
«Цель подобных образовательных мероприятий — повышение культурного уровня подрастающего поколения», — отметила Тариева.