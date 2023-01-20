Культура

В МКЖР Ингушетии прошла экскурсия в рамках проекта «Культура для школьников»

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В рамках всероссийского проекта «Культура для школьников» в Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии прошла экскурсия для детей, сообщили нашему изданию в пресс-службе учреждения.

Музей посетили четвероклассники из пятой школы села Экажево. Главный хранитель МКЖР Любовь Тариева объяснила детям, что такое музей, экспонат, коллекция и другие понятия из музейного мира. Также школьники узнали, как надо вести себя в учреждениях культуры.

В заключение экскурсии ребятам подарили книги Саида Чахкиева «Золотые столбы».

«Цель подобных образовательных мероприятий — повышение культурного уровня подрастающего поколения», — отметила Тариева.

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