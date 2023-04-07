В МКЖР Ингушетии прошло антитеррористическое мероприятие для молодежи

Участниками мероприятия, которое состоялось в рамках плана антитеррористических мероприятий, стали учащиеся многопрофильного профессионального колледжа города Назрани.

Студентам рассказали о таких понятиях, как «экстремизм» и «терроризм», в чём они схожи и в чём отличаются, как влияет экстремистская идеология на молодое поколение и о настоящих мотивах вербовщиков привлекать в ряды террористов молодежь.

Ребят предупредили об уголовной и административной ответственности за различные противоправные деяния, в том числе за размещение запрещенных материалов в интернете. А также рассказали, как нужно вести себя при угрозе теракта.