В МКЖР Ингушетии прошло мероприятие в рамках проекта «Культура для школьников»

Как рассказали в пресс-службе МКЖР, лекцию под названием «Знакомьтесь — музей!» для детей провела экскурсовод Фатима Тимурзиева.

В ходе лекции учащиеся узнали о том, какие бывают виды музеев, а также о работе трех основных музеев республики: музея краеведения, музея изобразительных искусств и музея МКЖР.

По словам собеседника, все ребята были очень активны, охотно отвечали на вопросы и участвовали в обсуждении. После увлекательной экскурсии по музею ребятам были подарены книги «Золотые столбы» Саида Чахкиева.

Напомним, программа «Культура для школьников» — это увлекательное знакомство детей с культурой нашей страны. Проект нацелен на повышение общего уровня знаний школьников о культурном богатстве России, на развитие художественного вкуса.