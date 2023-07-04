Выставка

В МКЖР Ингушетии пройдет выставка к 150-летию со дня рождения поэта Тембота Бекова

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В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии 10 июля состоится открытие выставки «Беков Тембот — основоположник ингушской поэзии», сообщила пресс-служба учреждения.

Выставка приурочена к 150-летию со дня рождения ингушского поэта, публициста, переводчика. Посетители увидят фотодокументальные материалы, ознакомятся со статьями из периодической печати, повествующими о жизни и профессиональной деятельности Тембота Бекова.

Мероприятие начнется в 10 часов. Действует программа «Пушкинская карта».

Выставка продлится до 20 июля.

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