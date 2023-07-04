В МКЖР Ингушетии пройдет выставка к 150-летию со дня рождения поэта Тембота Бекова
В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии 10 июля состоится открытие выставки «Беков Тембот — основоположник ингушской поэзии», сообщила пресс-служба учреждения.
Выставка приурочена к 150-летию со дня рождения ингушского поэта, публициста, переводчика. Посетители увидят фотодокументальные материалы, ознакомятся со статьями из периодической печати, повествующими о жизни и профессиональной деятельности Тембота Бекова.
Мероприятие начнется в 10 часов. Действует программа «Пушкинская карта».
Выставка продлится до 20 июля.