В МКЖР Ингушетии пройдет выставка к 150-летию со дня рождения поэта Тембота Бекова

Выставка приурочена к 150-летию со дня рождения ингушского поэта, публициста, переводчика. Посетители увидят фотодокументальные материалы, ознакомятся со статьями из периодической печати, повествующими о жизни и профессиональной деятельности Тембота Бекова.

Мероприятие начнется в 10 часов. Действует программа «Пушкинская карта».

Выставка продлится до 20 июля.