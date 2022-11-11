Мемориал

В МКЖР Ингушетии пройдет выставка «Лермонтов: судьба поэта-воина»

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В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии 15 ноября в 13:30 мск состоится презентация выставки «Лермонтов: судьба поэта-воина», сообщили в пресс-службе учреждения.

Выставка из фондов Государственного Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы» — российского государственного музея-заповедника федерального значения, усадьбы конца XVIII — начала XIX века, одного из наиболее известных лермонтовских мест России, усадьбы любимой бабушки поэта, Елизаветы Арсеньевой, урожденной Столыпиной. В Тарханах Лермонтов провел свои детские годы. Усадьба расположена в селе Лермонтово Белинского района Пензенской области.

Экспозицию составили рисунки поэта, иллюстрирующие трудные военные будни, а также предметы дворянского и военного быта первой половины — середины XIX века, живописные полотна с видами Кавказа. Посетителям представлены подлинные литографии, гравюры, портреты рода Лермонтовых, современников поэта.

Выставка рассказывает о короткой, но яркой жизни выдающегося поэта. Тарханское детство, юность в Москве, служба в Петербурге и на Кавказе, посмертная судьба — главные темы выставочной экспозиции.

«Участвуя в сражениях, Лермонтов проявил себя храбрым офицером и талантливым командиром. Его ратные дела и духовные подвиги — это образец исполнения долга перед страной и ее людьми. Лермонтов-поэт и Лермонтов-воин — в каждой ипостаси он благороден и талантлив», — отметил собеседник.

Выставка продлится до 15 декабря текущего года.

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