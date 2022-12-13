Выставка

В МКЖР Ингушетии пройдет выставка, посвященная георгиевскому кавалеру Джабраилу Холохоеву

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В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии 15 декабря откроется выставка из цикла «Горные орлы», посвященная Джабраилу Холохоеву, сообщила пресс-служба учреждения.

Холохоев Джабраил Боткоевич — старший урядник Российской императорской армии, полный георгиевский кавалер.

Выставка пройдет в рамках программы «Пушкинская карта» и продлится до 25 декабря включительно.

Напомним, «Пушкинская карта» — специальная банковская карта для молодежи, которой можно расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия, деньги перечисляет государство. Карта действует на всей территории России, подать заявку на ее оформление можно в личном кабинете на портале госуслуг.

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