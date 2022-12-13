В МКЖР Ингушетии пройдет выставка, посвященная георгиевскому кавалеру Джабраилу Холохоеву

Холохоев Джабраил Боткоевич — старший урядник Российской императорской армии, полный георгиевский кавалер.

Выставка пройдет в рамках программы «Пушкинская карта» и продлится до 25 декабря включительно.

Напомним, «Пушкинская карта» — специальная банковская карта для молодежи, которой можно расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия, деньги перечисляет государство. Карта действует на всей территории России, подать заявку на ее оформление можно в личном кабинете на портале госуслуг.