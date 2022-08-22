Мемориал

В МКЖР Ингушетии состоялась презентация выставки к 80-летию заслуженного юриста России Иссы Костоева

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В выставочном зале Мемориального комплекса жертвам репрессий Ингушетии прошла презентация выставки «Дела минувших дней», посвященная 80-летию заслуженного юриста РФ Костоева Иссы Магометовича, сообщила пресс-служба учреждения.

Экскурсовод Ламара Оздоева познакомила посетителей с жизнью, профессиональной деятельностью и достижениями Иссы Костоева.

Исса Костоев работал в органах прокуратуры Северной Осетии, Чечено-Ингушской АССР, в прокуратуре СССР и в Генеральной прокуратуре Российской Федерации. Возглавлял следственные группы, которые занимались розыском ростовского маньяка Андрея Чикатило и смоленского маньяка Владимира Стороженко, а также расследованием вооруженного ограбления универмага «Молодёжный» в Москве в 1986 году.

На выставке представлены фотографии, документы, литература, повествующая об истории юриста, и другие материалы, раскрывающие биографию и профессиональную деятельность Иссы Костоева.

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