В МКЖР Ингушетии состоялась презентация выставки к 80-летию заслуженного юриста России Иссы Костоева

Экскурсовод Ламара Оздоева познакомила посетителей с жизнью, профессиональной деятельностью и достижениями Иссы Костоева.

Исса Костоев работал в органах прокуратуры Северной Осетии, Чечено-Ингушской АССР, в прокуратуре СССР и в Генеральной прокуратуре Российской Федерации. Возглавлял следственные группы, которые занимались розыском ростовского маньяка Андрея Чикатило и смоленского маньяка Владимира Стороженко, а также расследованием вооруженного ограбления универмага «Молодёжный» в Москве в 1986 году.

На выставке представлены фотографии, документы, литература, повествующая об истории юриста, и другие материалы, раскрывающие биографию и профессиональную деятельность Иссы Костоева.