Мероприятие

В МКЖР пройдут мероприятия ко Дню единения Ингушетии с Россией

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Ко Дню единения Ингушетии с Россией сотрудники Мемориального комплекса жертвам репрессий подготовили различные мероприятия, рассказал нашему изданию представитель учреждения.

Так, по его словам, с 6 по 28 марта здесь будет проходить просветительская акция «Навеки вместе», 17 марта всех желающих приглашают на интеллектуальную игру для взрослых «Земля моих отцов и дедов!», а 21 марта — на исторический квест «Единство в нас».

Все мероприятия доступны обладателям «Пушкинской карты».

Напомним, 4-6 марта 1770 года свыше 800 представителей народа собрались на поляне Барт-Бос, близ селения Ангушт, чтобы принести присягу о добровольном вхождении ингушей в состав России.

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