В МКЖР пройдут мероприятия ко Дню единения Ингушетии с Россией
Ко Дню единения Ингушетии с Россией сотрудники Мемориального комплекса жертвам репрессий подготовили различные мероприятия, рассказал нашему изданию представитель учреждения.
Так, по его словам, с 6 по 28 марта здесь будет проходить просветительская акция «Навеки вместе», 17 марта всех желающих приглашают на интеллектуальную игру для взрослых «Земля моих отцов и дедов!», а 21 марта — на исторический квест «Единство в нас».
Все мероприятия доступны обладателям «Пушкинской карты».
Напомним, 4-6 марта 1770 года свыше 800 представителей народа собрались на поляне Барт-Бос, близ селения Ангушт, чтобы принести присягу о добровольном вхождении ингушей в состав России.