Инвестпроекты

В модель социально-экономического развития Ингушетии включены пять бизнес-идей на 13 млрд рублей

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Махмуд-Али Калиматов видит новые возможности для активации всех резервов в условиях внешних ограничений, отмечает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии, комментируя итоги прошедшего накануне селекторного совещания по вопросу реализации прорывных проектов в субъектах СКФО под руководством вице-премьера Александра Новака.

«Реализуя определенную трансформацию экономики региона сейчас, нам предстоит решать задачу замещения товаров и услуг из-за рубежа — местными. Введение санкций позволит нам активировать производственные мощности и отказаться от продовольственной зависимости, показатель которой пока у нас остается высоким», — считает Калиматов.

В пресс-службе напомнили, что в модель социально-экономического развития Ингушетии включены пять бизнес-идей стоимостью более 13 млрд рублей. Это — ООО «Агрокомбинат Сунжа», всесезонный туристко-рекреационный комплекс «Армхи», развитие солнечной генерации на розничном рынке электроэнергии республики — ГК «Хэвэл», производство литейной оснастки для изготовления алюминиевых слитков — ООО «Алрокс», индустриальный парк «Джейрах».

В условиях санкционного давления их реализация замедлилась, что связано с переориентацией поставщиков с Европы на Китай и Юго-Восточную Азию, усложнением логистики, не до конца сформированными финансовыми моделями, ориентированными на федеральную поддержку.

На совещании были озвучены и дополнительные объекты, находящиеся в высокой степени готовности и равным образом значимые для республики. Среди них: строительство комбикормового завода на базе птицекомплекса «Южный», цель которого — снижение стоимости кормов и самого мяса для жителей региона; строительство современного овощехранилища на 30 тыс. тонн с целью обеспечения запасов для субъекта и макрорегиона; завода по производству детских санитарно-гигиенических средств «БестБренд», что позволит выпускать не менее 96 млн единиц готовой продукции в год.

Александром Новаком в ходе обсуждения принято решение ускорить процедуры выделения требуемых кредитных ресурсов для агрокомбината «Сунжа», а также создать рабочую группу по ускорению ввода в эксплуатацию производства детских санитарно-гигиенических средств «БестБренд» и кирпичного завода «Неон».

«Главное, что инициативы и желание их реализовывать с вашей стороны есть, надо их поддержать и проработать», — подчеркнул вице-премьер.

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