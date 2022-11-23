В Московском доме национальностей прошел вечер ингушского языка

На мероприятии писатель и журналист Илез Матиев рассказал об истории, путях становления ингушской письменности и литературы, о важности сохранения ингушского языка.

Вечер продолжился в формате «вопрос — ответ». Затем была проведена интеллектуальная викторина. Её участникам вручили книги и журналы на родном языке.

«В настоящее время уникальный, богатый ингушский язык находится в списке языков, отнесенных в нашей стране к зоне риска постепенного исчезновения, поэтому необходимо принимать соответствующие меры его сохранения», — подчеркнул заместитель главного редактора детского журнала «Села1ад» («Радуга»).