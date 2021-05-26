Премьера

В Московском доме национальностей состоится премьера фильмов «Малгобек. Осень 1942-го» и «Несломленный»

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Сразу две премьеры ожидают поклонников студии Barkhanoev PROD, которые пройдут в столице Ингушетии Магасе и в Москве.

Фильмы «Малгобек. Осень 1942-го» и «Несломленный» сняты в рамках реализации проекта «Патриотический кинематограф», выигранного НКО «Юнармия» по Республике Ингушетия в Северо-Кавказском гранатовом конкурсе от Федерального агентства по делам молодежи.

28 мая в 16:30 показы пройдут в кинотеатре «Россия» в Магасе (улица Кулиева, 30), а 1 июня в это же время — в Московском доме национальностей (улица Новая Басманная, 4, строение 1).

Создатели фильма приглашают всех желающих на просмотр. Вход свободный.

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