В Москве определили обладателя кубка постпредства Ингушетии по мини-футболу

В соревнованиях на крытом манеже «Поляна» приняли участие любительские команды столичных вузов. Турнир был организован по поручению Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова.

Как сообщили в постпредстве, первое место заняла команда «Вайфин» (Финансовый университет при Правительстве России), выиграв у команды «Даймохк» (Первого медицинского университета имени И. М. Сеченова) со счетом 3:1. Таким образом, второе место досталось команде «Даймохк». Победу в борьбе за третье место одержала команда «Вайнах» (МГСУ), обыграв команду РУДН со счётом 8:4. Лучшим бомбардиром турнира стал Магомед Пугиев из команды «Вайфин», забивший 9 голов за турнир.

Призёров и победителей соревнований наградил сенатор Мухарбек Барахоев. Он вручил медали и кубок.