«Завершилась торжественная церемония открытия фотовыставки «Ингушетия — край башен и легенд». Посетить фотовыставку в аэропорту Внуково могут все желающие абсолютно бесплатно. Экспозиция будет работать до 30 июня 2022 года. Совместный проект международного аэропорта Внуково и Комитета по туризму Республики Ингушетия представляет 16 работ талантливых фотографов Тимура Агирова и Евгения Шивцова, которые запечатлели красоту Ингушетии», — сказал собеседник.

Ключевая идея выставки — популяризация туристических особенностей Ингушетии, привлечение внимания туристов к процветающему региону и демонстрация возможностей отдыха в родной стране.

Заместитель генерального директора по коммерции АО «Международный аэропорт Внуково» Антон Кузнецов подчеркнул, что из аэропорта Внуково рейсы в Ингушетию выполняются практически ежедневно.

«Мы приветствуем наших почетных гостей из края с богатым культурным наследием и уникальной природной красотой, по достоинству оцененными туристами. Из аэропорта Внуково рейсы в Ингушетию выполняются практически ежедневно. По маршруту Москва (Внуково) — Магас совершают полеты авиакомпании «Победа» и «Ютэйр», которые в 2021 году перевезли 248 тысяч пассажиров, что на 34% больше, чем годом ранее», — сказал Кузнецов.

Международный аэропорт Внуково — один из крупнейших авиатранспортных комплексов России. Ежегодно в аэропорту обслуживается около 200 тыс. рейсов российских и зарубежных авиакомпаний. Маршрутная сеть аэропорта охватывает всю территорию России, а также страны ближнего зарубежья, Европы, Америки, Азии и Африки. Международный аэропорт Внуково в 2019 году побил исторический рекорд и обслужил свыше 24 млн пассажиров, что на 11,7%, или 2,5 млн пассажиров, больше, чем в 2018 году.