В Москве по инициативе РТДС подписан план сотрудничества деловых кругов России и Турции

Свои подписи под документом поставили председатель РТДС Ахмет Паланкоев и президент комитета внешнеэкономических связей Турции, Наиль Олпак, в присутствии заместителя председателя правительства России Александра Новака и министра торговли Турции Мехмета Муша.

Подписанный лидерами деловых сообществ двух стран план действий, обеспечит необходимую основу для устойчивого и быстрого развития, диверсификации торгово-экономического сотрудничества, основанного на равенстве и взаимной заинтересованности между двумя государствами, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе РТДС.

Ранее «на полях» 17-й межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Россия-Турция, выступая с докладом Паланкоев сообщил о деятельности за прошедший период и о планах на будущее.

В частности, председатель РТДС отметил, что в настоящее время, экономики двух стран гармонично развиваются на основе взаимовыгодного сотрудничества. Объем взаимных инвестиций с учетом, реализуемых на территории обеих стран проектов, составляет примерно по $10 млрд с каждой стороны. А экономики России и Турции не конкурируют, а дополняют друг друга, и в этом кроется их потенциал развития.

По инициативе деловых советов в межправительственную комиссию были внесены ряд предложений таких как: использование современной цифровой платформы для развития торговых отношений России и Турции — Международного центра содействия бизнесу, развитие и укрепление прямых контактов между деловыми кругами регионов двух стран, реализация расчетов в национальных валютах.

Работа РТДС за прошедший период характеризовалась, несмотря на вынужденные ограничения, в связи с распространением коронавируса, множеством встреч с турецкими партнерами по таким направлениям, как — реализация российского проекта строительства многофункционального спортивно-развлекательного комплекса «Ледовый дворец». Этим проектом заинтересовались в Стамбуле, Анкаре и Бодруме.

А также — продвижение российских решений в области IT для реализации концепций «управления пространством городов» (SMART CITY), переговоры по сложным проектам строительства метро, в реализации которых у специалистов из России имеется богатый опыт.

Кроме того, речь идет о проекте по строительству завода в России по выпуску МДФ, ДСП и ламината, и о современных высокотехнологичных проектах в области освоения и переработки природных ресурсов.

Паланкоев отметил, что совместно с партнерами РТДС подписал ряд соглашений, в том числе — с Российско-Турецким торговым домом «РОСТ» — как участником международных торговых отношений. Далее — с конфедерацией строительных подрядчиков Турции — как с представителем интересов строительной индустрии этой страны. С мэрией города Бодрум — как заинтересованном в развитии деловой активности регионом и мэрией города Измир — как крупного промышленного и образовательного центра.

А также с рядом региональных турецких торгово-промышленных палат и фондом продвижения города Бодрум (BOTAV).

Как отметил председатель РТДС, это не полный перечень партнерских организаций, отношения с которыми позволяют обсуждать и воплощать в жизнь самый широкий спектр вопросов делового взаимодействия России и Турции.

Отметим, что в заседании 17-й межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству приняли участие посол Турции в России Мехмет Самсар и посол Российской Федерации в этой стране Алексей Ерхов.