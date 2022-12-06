Волейбол

В Москве подвели итоги турнира по волейболу на Кубок постпредства Ингушетии

0

В Москве определились победители и призеры турнира по волейболу на Кубок Постпредства Республики Ингушетия — 2022.

Первое место заняла команда Santos. Второе место досталось команде «Даймох» (Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова). На третьем месте — команда «Вайнах» (МГСУ).

Как сообщили в постпредстве Ингушетии при Президенте России, в этом году в турнире принимали участие 14 команд и более 140 студентов от разных вузов и молодежных организаций столицы.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Минобороны России запустило доставку писем и посылок в зону СВО
В Ингушетии пройдет конкурс юных исполнителей «Наши надежды»
Сотрудники краеведческого музея Ингушетии приняли участие в акции «Тест по истории ВОВ»
В Ингушетии пройдет семинар для сотрудников музеев по инклюзивной работе
Строительство инфраструктуры курорта «Армхи» в горной Ингушетии начнут в 2024 году
Юнармейцы Ингушетии успешно выступили на чемпионате по киберспорту
Сотрудников пожарно-спасательного колледжа Ингушетии поблагодарили за добровольчество
В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии проходит выставка ко Дню Героев Отечества
В Карабулаке Ингушетии обсудили вопросы осеннего призыва и противодействия наркомании
В Ингушетии наградили победителя VII Национального чемпионата «Абилимпикс»
Ингушетия в лидерах по налоговым поступлениям в региональный бюджет

Главное

Яндекс.Метрика

 