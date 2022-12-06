В Москве подвели итоги турнира по волейболу на Кубок постпредства Ингушетии

Первое место заняла команда Santos. Второе место досталось команде «Даймох» (Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова). На третьем месте — команда «Вайнах» (МГСУ).

Как сообщили в постпредстве Ингушетии при Президенте России, в этом году в турнире принимали участие 14 команд и более 140 студентов от разных вузов и молодежных организаций столицы.