В Москве пройдет выставка к 250-летию вхождения Ингушетии в состав России

Как сообщили в Постпредстве Ингушетии при главе государства, экспозиция представлена работами известного ингушского художника Магомеда Бакаева и московского художника Сергея Гусева.

Откроется показ картин 30 января текущего года в 18 часов в Центральном доме работников искусств. Выставка будет работать по 8 февраля.