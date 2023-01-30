В Москве пройдет выставка к 250-летию вхождения Ингушетии в состав России
В Москве пройдет выставка, посвященная 250-летнему юбилею добровольного вхождения Ингушетии в состав Российской империи в марте 1770 года.
Как сообщили в Постпредстве Ингушетии при главе государства, экспозиция представлена работами известного ингушского художника Магомеда Бакаева и московского художника Сергея Гусева.
Откроется показ картин 30 января текущего года в 18 часов в Центральном доме работников искусств. Выставка будет работать по 8 февраля.