Выставка

В Москве пройдет выставка к 250-летию вхождения Ингушетии в состав России

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В Москве пройдет выставка, посвященная 250-летнему юбилею добровольного вхождения Ингушетии в состав Российской империи в марте 1770 года.

Как сообщили в Постпредстве Ингушетии при главе государства, экспозиция представлена работами известного ингушского художника Магомеда Бакаева и московского художника Сергея Гусева.

Откроется показ картин 30 января текущего года в 18 часов в Центральном доме работников искусств. Выставка будет работать по 8 февраля.

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