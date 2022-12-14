В Москве пройдут очередные игры за баскетбольный Кубок постпредства Ингушетии

Соревнования состоятся в Москве по адресу: ул. Электрозаводская, 21, на площадке спортивного комплекса «Арена 4 Спорта».

Напомним, мероприятия проводятся по инициативе Главы Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматова среди любительских команд ингушских и вайнахских землячеств московских вузов. Турнир организован Постпредством РИ при поддержке департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы России.