Баскетбол

В Москве пройдут очередные игры за баскетбольный Кубок постпредства Ингушетии

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Очередные игры турнира по баскетболу «Кубок Постпредства РИ 2022» пройдут 17 декабря, в субботу.

Соревнования состоятся в Москве по адресу: ул. Электрозаводская, 21, на площадке спортивного комплекса «Арена 4 Спорта».

Напомним, мероприятия проводятся по инициативе Главы Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматова среди любительских команд ингушских и вайнахских землячеств московских вузов. Турнир организован Постпредством РИ при поддержке департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы России.

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