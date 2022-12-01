В Москве пройдёт турнир по баскетболу «Кубок Постпредства РИ 2022»
В Москве пройдёт турнир по баскетболу «Кубок Постпредства РИ 2022», первые матчи стартуют в эту субботу, 3 декабря, в 15:00 по адресу: улица Электрозаводская, 21.
Как сообщили в Постпредстве Ингушетии в Москве, в текущем году в турнире сыграют 12 команд от разных вузов и молодежных организаций столицы России.
Мероприятие проводится по инициативе Главы республики Махмуд-Али Калиматова среди любительских команд ингушских и вайнахских землячеств московских вузов.
Организатором турнира выступает Постоянное представительство Ингушетии при поддержке департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.