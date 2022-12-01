В Москве пройдёт турнир по баскетболу «Кубок Постпредства РИ 2022»

Как сообщили в Постпредстве Ингушетии в Москве, в текущем году в турнире сыграют 12 команд от разных вузов и молодежных организаций столицы России.

Мероприятие проводится по инициативе Главы республики Махмуд-Али Калиматова среди любительских команд ингушских и вайнахских землячеств московских вузов.

Организатором турнира выступает Постоянное представительство Ингушетии при поддержке департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.