В Москве состоялось праздничное мероприятие по случаю 100-летия образования КБР, КЧР и Адыгеи

К собравшимся обратился глава государства Владимир Путин, сообщает пресс-служба полпредства.

В своем выступлении Президент подчеркнул, что создание в 1922 году автономий стало важным этапом в истории и жизни народов трех регионов, значимым шагом в развитии государства как общего дома для людей разных национальностей, объединенных общими ценностями и устремлениями, общей патриотической ответственностью за судьбу Родины.

«Сегодня самые теплые слова признательности и низкий поклон поколению победителей, всем живущим в республиках ветеранам. Сыны и дочери Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, которые сегодня мужественно, героически выполняют свой ратный долг, защищают Россию, они достойны вашего подвига, дорогие ветераны», — сказал Путин.

Как прозвучало, в настоящее время Адыгея, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия уверенно решают стоящие перед республиками задачи, демонстрируют позитивную динамику.

«Хочу подчеркнуть, сегодня у вас есть все возможности, чтобы по максимуму раскрыть богатый потенциал своих республик, обеспечить рост основных экономических показателей. Для этого необходимо и дальше повышать качество, а значит конкурентоспособность производимой продукции, поощрять предпринимательскую активность и создание новых современных рабочих мест. Важно привлекать в регионы дополнительные инвестиции для реализации крупных долгосрочных проектов», — отметил Президент России.

«Важно, что региональные власти и политические силы, религиозные объединения и общественные организации ваших республик занимают твердую и принципиальную позицию, ведут большую работу по развитию традиций добрососедства и дружбы людей разных национальностей, тех традиций, которыми испокон веков славилась ваша древняя земля, которой всегда гордились ее жители и гордится вся Россия по праву», — добавил Путин.