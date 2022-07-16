В Москве задержали двух уроженцев Ингушетии после стрельбы на западе столицы

«В полицию поступила информация, что на улице Крылатская, у входа в парк развлечений «Сказка», с ранением головы лежит мужчина. Незамедлительно информация была передана всем нарядам полиции, работающим в системе единой дислокации. По горячим следам полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в противоправном деянии», — сообщили в ведомстве.

Предварительно установлено, что между мужчинами возникла конфликтная ситуация, в ходе которой один из них достал пистолет, и произвел несколько выстрелов в сторону другого мужчины, после чего скрылся.