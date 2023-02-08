Дни культуры

В МТУСИ проведут дни культуры Ингушетии

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В Московском техническом университете связи и информатики состоятся дни культуры Ингушетии. Республика станет первым субъектом, который проведет подобное мероприятие в вузе.

«Руководство МТУСИ в текущем году будет активно развивать институты землячества и принято решение начать работу в этом направлении с нашей республики», - сказали «Ингушетии» в пресс-службе постпредства региона при Президенте России.

Представители молодежного совета при постпредстве Мухаммэд Газдиев и Софья Мальсагова обсудили с проректором вуза Андреем Мухановым сценарий предстоящих дней культуры, осмотрели помещения, в которых будут проходить мероприятия, а также представлена экспозиция. На встрече также присутствовали студенты из республики, отметили в ведомстве.

Напомним, МТУСИ — российский отраслевой университет в области информационных технологий, телекоммуникаций, информационной безопасности с более чем вековой историей.

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