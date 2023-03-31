В мультиформатном проекте «Кавказ накормит» показали перспективы птицекомплекса «Южный»

0

В мультиформатном проекте «Кавказ накормит» показали перспективы птицекомплекса «Южный», сообщила пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

Отмечается, что в республике уже два года выращивают индюшек на птицекомплексе «Южный». Это предприятие полного цикла — от закладки яиц в инкубатор до производства готовых колбас и деликатесов. Продукцию можно найти на полках магазинов в разных городах России. Объемы пока небольшие — 6,5 тысячи тонн индейки в год, но есть потенциал и все условия для роста. О перспективах отрасли и рассказывается в новом выпуске проекта «Кавказ накормит».

Напомним, в конце января текущего года портал «Кавказ сегодня» при поддержке Института развития интернета запустил мультиформатный проект «Кавказ накормит». В роликах, постах, подкастах рассказывается и показывается, как в новых условиях перестраиваются и развиваются аграрии Северного Кавказа. Проект реализуется выпускниками «Мастерской новых медиа».

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии дан старт региональному этапу конкурса «Учитель года России — 2023»
Глава Ингушетии встретился с командующим Северо-Кавказским округом войск Росгвардии
Депутаты парламента Ингушетии заслушали отчет о деятельности Минздрава республики
В Ингушетии проведут очередную продовольственную ярмарку
Депутаты-единороссы обсудили с жителями Ингушетии Народную программу
У жителей Ингушетии есть возможность стать участниками просветительского марафона «Знание. Первые»
Ингушетия чествовала участников международной эстафеты «Наша великая Родина»
За реализацию контрафактного алкоголя жителя Ингушетии привлекут к ответственности
Глава Ингушетии встретился с экспертом центрального шифровального органа Президента России
Правоохранители Ингушетии задержали водителя-лихача
Фонд «Круг добра» может бесплатно вылечить ингушских детей с болезнями сердца

Главное

Яндекс.Метрика

 