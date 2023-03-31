В мультиформатном проекте «Кавказ накормит» показали перспективы птицекомплекса «Южный»

Отмечается, что в республике уже два года выращивают индюшек на птицекомплексе «Южный». Это предприятие полного цикла — от закладки яиц в инкубатор до производства готовых колбас и деликатесов. Продукцию можно найти на полках магазинов в разных городах России. Объемы пока небольшие — 6,5 тысячи тонн индейки в год, но есть потенциал и все условия для роста. О перспективах отрасли и рассказывается в новом выпуске проекта «Кавказ накормит».

Напомним, в конце января текущего года портал «Кавказ сегодня» при поддержке Института развития интернета запустил мультиформатный проект «Кавказ накормит». В роликах, постах, подкастах рассказывается и показывается, как в новых условиях перестраиваются и развиваются аграрии Северного Кавказа. Проект реализуется выпускниками «Мастерской новых медиа».