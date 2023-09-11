В муниципальных выборах в Ингушетии приняли участие подозреваемые и обвиняемые в преступлениях

«В голосовании приняли участие обладающие избирательным правом подозреваемые и обвиняемые, содержащиеся в следственном изоляторе, а также граждане, обладающие избирательным правом, в отношении которых в качестве меры пресечения избран домашний арест, залог или запрет определенных действий», — сказал собеседник издания.

Он напомнил, что ранее в учреждениях ОФСИН России по Ингушетии была проведена большая работа по подготовке к проведению выборов: созданы рабочие группы, сотрудниками воспитательных служб проводилась разъяснительная работа с подозреваемыми, обвиняемыми по реализации их избирательных прав.

За ходом проведения выборов в СИЗО наблюдали представители избирательной комиссии города Карабулак и уполномоченный по правам человека в республике Ибрагим Цечоев, который отметил, что «в ходе проведения выборов жалобы о нарушениях избирательного права от лиц, содержащихся под стражей не поступили».

Также сотрудниками уголовно исполнительной инспекции, во взаимодействии с участковыми уполномоченными полиции было организованно участие в голосовании лиц, осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера, не связанным с изоляцией от общества.