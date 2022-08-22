В музее ИЗО Ингушетии ко Дню флага России проходит акция «В музей всей семьей»
В рамках празднования Дня Государственного флага Российской Федерации в Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии сегодня, 22 августа, проходит акция бесплатного посещения «В музей всей семьей», сообщила пресс-служба учреждения.
Посетители музея смогут узнать историю появления российского флага, а также познакомиться с действующими выставками музея, по которым экскурсоводы проведут экскурсии. Это выставка декоративно-прикладного искусства «Ингушетия мастеровая» и выставка живописи и графики советского и постсоветского периодов «Вне времени, эпох и расстояний...».
Акция будет проходить до 17:00 мск.