Акция

В музее ИЗО Ингушетии ко Дню флага России проходит акция «В музей всей семьей»

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В рамках празднования Дня Государственного флага Российской Федерации в Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии сегодня, 22 августа, проходит акция бесплатного посещения «В музей всей семьей», сообщила пресс-служба учреждения.

Посетители музея смогут узнать историю появления российского флага, а также познакомиться с действующими выставками музея, по которым экскурсоводы проведут экскурсии. Это выставка декоративно-прикладного искусства «Ингушетия мастеровая» и выставка живописи и графики советского и постсоветского периодов «Вне времени, эпох и расстояний...».

Акция будет проходить до 17:00 мск.

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