В музее ИЗО Ингушетии открылась персональная выставка Лидифы Мержоевой

Как сообщила пресс-служба музея, на выставке представлено более 20 произведений, среди которых пейзажи, натюрморты, сюжетные работы, художественная роспись по шёлку — батик.

Поддержать Лидифу Мержоеву приехали ее многочисленные друзья, коллеги, родственники, художники, представители министерств и различных государственных и муниципальных ведомств. Все они выразили виновнице торжества искреннюю благодарность за предоставленную возможность вновь прикоснуться к прекрасному.

С открытием очередной персональной выставки Лидифу Мержоеву поздравила министр культуры Залина Льянова. Она также сообщила, что в скором времени в Сунже состоится открытие картинной галереи, где художники и мастера смогут в полной мере представлять свое творчество.

Поздравил художницу и ее наставник — народный художник РФ Мурат Полонкоев, который отметил, что ее работы поражают своей естественностью, которая даже именитым художникам не всегда дается легко.

«Хочется отметить характерную особенность творчества Лидифы Махмедовны: её картины насыщены яркими и легкими цветами, неотразимой простотой и естественностью, они легко воспринимаемы и несут в себе гармонию, словно очищая душу от суетности бытия, порождая спокойствие, умиротворение и радость», — сказала куратор выставки, главный научный сотрудник музея Тамуся Акталиева и выразила уверенность, что работы художницы позволят гостям музея испытать самые разнообразные эмоции и насладиться глубокой проработкой мельчайших деталей и тонкой живописной нюансировкой.

Персональная выставка Лидифы Мержоевой «Симфония моей души» продлится до 23 ноября 2022 года и доступна всем обладателям «Пушкинской карты».