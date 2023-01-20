В музее ИЗО Ингушетии открылась персональная выставка Танзилы Измайловой-Кодзоевой

Свою выставку художница посвятила своей маме, Маддан Магометовне Измайловой, безвременно скончавшейся в 2021 году. Она представила более пятидесяти новых полотен — пейзажей, натюрмортов, где прослеживаются мотивы родного края. Ее живописные работы наполнены глубоким лирическим смыслом и передают зрителям эмоциональное состояние их творца.

Поздравить Танзилу Измайлову с открытием выставки собрались коллеги по кисти, друзья и ее ученики, которых она обучает изобразительному искусству в своей художественной студии в Магасе.

Заместитель регионального министра культуры Ильяс Евлоев зачитал приветственный адрес от министра и отметил, что главное предназначение Танзилы Мухамедовны — дарить людям радость и делиться с ними своим теплом.

Все гости, среди которых были именитые художники Хож-Ахмед Имагожев, Багаудин Сагов, а также государственные и общественные деятели, сказали в адрес автора выставки много теплых слов и пожелали ей успехов в творческой работе.

Персональная выставка Танзилы Измайловой-Кодзоевой продлится до 15 февраля 2023 года. Приглашаются все желающие познакомиться с ее творчеством.