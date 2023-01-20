Выставка

В музее ИЗО Ингушетии открылась персональная выставка Танзилы Измайловой-Кодзоевой

0

В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии в торжественной обстановке открылась персональная выставка Танзилы Измайловой-Кодзоевой под названием «Предназначение», рассказали нашему изданию в пресс-службе учреждения.

Свою выставку художница посвятила своей маме, Маддан Магометовне Измайловой, безвременно скончавшейся в 2021 году. Она представила более пятидесяти новых полотен — пейзажей, натюрмортов, где прослеживаются мотивы родного края. Ее живописные работы наполнены глубоким лирическим смыслом и передают зрителям эмоциональное состояние их творца.

Поздравить Танзилу Измайлову с открытием выставки собрались коллеги по кисти, друзья и ее ученики, которых она обучает изобразительному искусству в своей художественной студии в Магасе.

Заместитель регионального министра культуры Ильяс Евлоев зачитал приветственный адрес от министра и отметил, что главное предназначение Танзилы Мухамедовны — дарить людям радость и делиться с ними своим теплом.

Все гости, среди которых были именитые художники Хож-Ахмед Имагожев, Багаудин Сагов, а также государственные и общественные деятели, сказали в адрес автора выставки много теплых слов и пожелали ей успехов в творческой работе.

Персональная выставка Танзилы Измайловой-Кодзоевой продлится до 15 февраля 2023 года. Приглашаются все желающие познакомиться с ее творчеством.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Избиркоме Ингушетии состоялось совещание с председателями ТИК
Сбер предоставил первый кредит по льготной программе «Кавказ. РФ»
Полицейские Ингушетии проверили школьную посещаемость детей трудовых мигрантов
Попавший под поезд в Ингушетии мальчик пошел на поправку
Около 40 граммов «Трамадола» изъяли полицейские у жителя Ингушетии
В Ингушетии завершился открытый республиканский юношеский турнир по боксу
Ингушетия лидирует среди регионов России по ожидаемой продолжительности жизни
Представители добровольческого корпуса Ингушетии рассказали учащимся о волонтерстве
В Ингушетии загорелась Lada Priora
Школьникам Сунженского района Ингушетии рассказали о вреде наркомании
Юные ингушские атлеты стали призёрами межрегионального турнира по греко-римской борьбе в Черкесске

Главное

Яндекс.Метрика

 