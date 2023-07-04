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В Музее ИЗО Ингушетии продолжается капитальный ремонт по нацпроекту «Культура»

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В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии продолжается капитальный ремонт, сообщила нашему изданию пресс-служба регионального министерства культуры.

В музее будут укреплены стены и фундамент, заменены кровля, окна, двери, обновлен фасад. Здесь также установят системы освещения и вентиляции. По словам собеседника, после капремонта музей станет более современным и привлекательным для посетителей.

Напомним, что работы ведутся в рамках реализации национального проекта «Культура».

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