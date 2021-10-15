В музее ИЗО Ингушетии проходит фотовыставка Аюпа Цуроева «Видеть мир сердцем»

На своей фотовыставке талантливый и многогранный художник представил более 60 фотографий, сделанных в разные периоды жизни. Большая часть его фоторабот посвящена лесам, горам и равнинам, родному селу Яндаре, неповторимой башенной архитектуре Ингушетии.

«Аюп Даудович не просто фиксирует внешний облик вещей — подобно великим живописцам, он глубоко проникает в тайну внешнего облика природы и воплощает её в произведениях искусства, выявляющих её внутренний свет и живую структуру. Аюп Даудович — великолепный мастер красивых и запоминающихся снимков. Уверена, что каждая фотография, сделанная им, запомнится зрителям и передаст восхищение и любовь автора к окружающему миру» — отметила куратор выставки, главный научный сотрудник музея Тамуся Акталиева.

Поддержать талантливого художника пришли представители Народного собрания Ингушетии, Минкультуры, ученые, художники, студенты, родные и друзья, а также профессиональные фотографы.

Открыла мероприятие директор музея Любовь Тумгоева. Поприветствовав гостей мероприятия, она отметила, что Аюп Цуроев уже не в первый раз представляет свои фотоработы, которые имеют огромный успех среди любителей фотоискусства, поражая своей глубокой философией.

«Сегодня мы открываем еще одну грань таланта замечательного живописца и мастера ДПИ Аюпа Даудовича Цуроева. Несомненно, все его работы — будь то живопись или изделия декоративно-прикладного искусства, отмечены печатью его безграничной любви к Ингушетии и своему народу, и сегодняшняя выставка фоторабот — яркое тому подтверждение», — отметила она и вручила диплом за проведение фотовыставки «Видеть мир сердцем» в музее изобразительных искусств Ингушетии.

Заместитель министра культуры республики Рустам Таркоев поздравил Аюпа Цуроева с открытием выставки и вручил ему памятные подарки и приветственный адрес от министра Темерлана Дзейтова.

Каждый из многочисленных выступающих на мероприятии гостей отмечал, что получил много ярких впечатлений от фотовыставки. Народный художник Ингушетии Муса Мартазанов, заслуженный деятель искусств республики Адам Галаев, член регионального Союза художников Айна Буружева, коллекционер Абубакар Султыгов и многие другие с теплотой и восхищением говорили о творчестве Аюпа Цуроева.

Не обошлось мероприятие и без музыкального сопровождения. Заслуженный работник культуры Ингушетии Башир Оздоев исполнил на древнейшем музыкальном инструменте ингушей «дахчан-пандар» композицию «Кавказские мелодии».

В заключение мероприятия автор фотовыставки Аюп Цуроев поблагодарил коллектив музея за вклад в развитие ингушской культуры, помощь в организации подобных выставок, что служит для художников стимулом для новых творений. Он объявил, что часть фоторабот, представленных на выставке, он передает в дар музею. Остальную часть автор выставил на продажу, любой желающий может приобрести понравившуюся фотографию.

Фотовыставка «Видеть мир сердцем» Аюпа Цуроева продлится до 14 ноября текущего года.