В музее ИЗО Ингушетии проходит персональная выставка Алихана Майриева

На выставке представлено более 30 работ мастера, среди которых пейзажи, натюрморты, сюжетные работы, созданные в различных тематических направлениях.

Поздравить и поддержать художника в этот день в музее собрались родственники, друзья, коллеги, депутаты Народного собрания республики и городского совета Карабулака, сотрудники регионального Минкультуры, а также многие ценители прекрасного.

«Представленные сегодня работы — это попытка передать ту красоту, что нас окружает. На этих картинах изображены отдельные уголки Ингушетии, которые с детства притягивают меня. Я люблю писать пейзажи с натуры, часто выезжаю на пленэры, потому что окружающая нас природа прекрасна в любую пору», — рассказал автор выставки.

Главный специалист отдела историко-культурного и художественного наследия регионального министерства культуры Залина Заурова, поздравив Алихана Майриева с открытием выставки, вручила приветственный адрес и подарок от и. о. министра культуры Хаджибикара Мальсагова.

Куратор выставки главный научный сотрудник музея Лейла Алмазова вручила Алихану Майриеву грамоту от Главы республики Махмуд-Али Калиматова за вклад в развитие культуры и искусства Ингушетии, а также диплом от директора музея Любови Тумгоевой за проведение персональной выставки.

В заключение торжественной части мероприятия Алихан Майриев поблагодарил всех за поддержку и теплые слова в свой адрес. Художник провел для гостей экскурсию по выставке, на которой ответил на все интересующие гостей вопросы.

Познакомиться с творчеством талантливого живописца Алихана Майриева можно до 24 января 2023 года. Выставка также доступна всем обладателям «Пушкинской карты».