В музее ИЗО Ингушетии проходит персональная выставка Розы Хамхоевой «Здесь оживают сказочные сны...»

Директор музея Любовь Тумгоева, выступая перед гостями мероприятия, отметила, что яркая и разноплановая выставка имеет молодежный формат и потому будет интересна молодым посетителям музея.

«Роза очень активно готовилась к открытию своей первой выставки и проделала большую работу за очень короткий срок. Я желаю Розе не останавливаться на достигнутом и всегда продолжать воплощать свое удивительное творчество на холсте», сказала она и вручила художнице диплом за проведение первой персональной выставки.

Заместитель председателя Народного собрания Руслан Паров отметил, что он поражен работами, представленными на выставке.

«Видно, что Роза старается проявить себя в необычных идеях и темах, пользуясь нестандартными образами, что у нее хорошо получается», — отметил он.

Народный художник Ингушетии, председатель Союза художников республики Муса Мартазанов отметил, что сотрудники музея оказывают огромную поддержку творческим людям, и персональная выставка Розы Хамхоевой — их заслуга. Он пожелал Розе дальнейших успехов в творчестве и вручил благодарность от Союза художников РИ за проведение персональной выставки.

Куратор выставки, главный хранитель музея Мадина Хамхоева рассказала газете «Ингушетия», что Роза Хамхоева пишет в разных жанрах: пейзажи, натюрморты, портреты, абстракция. Несмотря на то, что ею освоены и разные техники изобразительного искусства, такие как масло, акварель, гуашь, чернила, цветные карандаши, предпочтение художница отдает живописи маслом. Ее любимая тема — эльфы, волшебный народ из кельтских и британских легенд, создания из фантастического мира.

«Удивляет ее особая манера изображения и неуловимая магия абсолютно разных и непохожих друг на друга персонажей. Роза любит читать фантастические книги, различные древние мифы народов мира. Она обладает даром придумывать волшебные сказки о необыкновенных существах из мира древней мифологии, иногда дружелюбных, иногда опасных, но при этом также черпает вдохновение в работах великих мастеров изобразительного искусства», — рассказала куратор выставки.