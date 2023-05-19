В музее ИЗО Ингушетии прошел мастер-класс Эсет Газдиевой «Золотая тыква»

Как рассказал собеседник, участниками мероприятия стали гимназисты карабулакской гимназии № 1.

«Под руководством мастерицы девочки приступили к созданию поделок, которые станут ярким и неповторимым украшением интерьера их домов. Все участницы мастер-класса проявили свой творческий потенциал и справились с заданием на отлично», — рассказал Гаирбеков.

По его словам, на этом мероприятие не закончилось. После мастер-класса Эсет Газдиева рассказала о своей книге «Дошо ябакх» («Золотая тыква») и представила созданную ею экспозицию миниатюры «Вай ков».

«Мы благодарим Эсет Газдиеву за проведенный мастер-класс и за возможность познакомиться с ее творческими работами», — добавил представитель музея.