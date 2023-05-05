Мастер-класс

В музее ИЗО Ингушетии прошел мастер-класс по технике канзаши ко Дню Победы

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В музее изобразительных искусств Ингушетии прошел мастер-класс по декорированию георгиевской ленты в технике канзаши, сообщили нашей газете в учреждении.

Как проинформировал источник, мастер-класс в честь Дня Победы провела мастер ДПИ Заира Хашагульгова. В нем приняли участие школьники — обладатели «Пушкинской карты».

Мастерица познакомила учащихся с канзаши — японской техникой создания украшений из ткани и лент, сложенных в виде лепестков цветов.

Дети проявили фантазию и свой творческий потенциал и задекорировали георгиевские ленты и российский триколор ко Дню Победы.

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