В музее ИЗО Ингушетии прошел мастер-класс по технике канзаши ко Дню Победы
В музее изобразительных искусств Ингушетии прошел мастер-класс по декорированию георгиевской ленты в технике канзаши, сообщили нашей газете в учреждении.
Как проинформировал источник, мастер-класс в честь Дня Победы провела мастер ДПИ Заира Хашагульгова. В нем приняли участие школьники — обладатели «Пушкинской карты».
Мастерица познакомила учащихся с канзаши — японской техникой создания украшений из ткани и лент, сложенных в виде лепестков цветов.
Дети проявили фантазию и свой творческий потенциал и задекорировали георгиевские ленты и российский триколор ко Дню Победы.