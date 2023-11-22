Мастер-класс

В музее ИЗО Ингушетии прошел мастер-класс по ювелирному делу

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В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии прошел захватывающий мастер-класс талантливого ремесленника Магомеда Гамурзиева, сообщил нашему изданию представитель пресс-службы учреждения.

По его словам, мастер продемонстрировал школьникам и студентам азы создания ювелирных украшений, рассказал, как правильно выбрать материалы, описал основные инструменты и техники работы.

Ребята были восхищены не только профессионализмом Магомеда Гамурзиева, но и возможностью самим создать ювелирное украшение. Как отметил сам мастер, страсть к творчеству и желание совершенствоваться помогли детям прекрасно справиться с задачей, и каждый участник по окончании мероприятия забрал с собой созданное своими руками изделие.

Напомним, мастер-класс организован музеем ИЗО совместно с Ассоциацией ремесленников Ингушетии в рамках федеральной программы приобщения молодежи к культуре «Пушкинская карта».

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