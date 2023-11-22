В музее ИЗО Ингушетии прошел мастер-класс по ювелирному делу

По его словам, мастер продемонстрировал школьникам и студентам азы создания ювелирных украшений, рассказал, как правильно выбрать материалы, описал основные инструменты и техники работы.

Ребята были восхищены не только профессионализмом Магомеда Гамурзиева, но и возможностью самим создать ювелирное украшение. Как отметил сам мастер, страсть к творчеству и желание совершенствоваться помогли детям прекрасно справиться с задачей, и каждый участник по окончании мероприятия забрал с собой созданное своими руками изделие.

Напомним, мастер-класс организован музеем ИЗО совместно с Ассоциацией ремесленников Ингушетии в рамках федеральной программы приобщения молодежи к культуре «Пушкинская карта».