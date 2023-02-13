В музее ИЗО Ингушетии прошел мастер-класс «Вышивка лентами»

Художник-модельер Лидия Хамхоева продемонстрировала молодежи различные приемы этого вида искусства и познакомила девушек с азами создания объемных работ в данной технике.

Мероприятие прошло в рамках программы приобщения молодежи к культуре «Пушкинская карта».

Каждая ученица унесла с собой эксклюзивное изделие, созданное своими руками.