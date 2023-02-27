В музее ИЗО Ингушетии прошел «Музейный час» с Якубом Патиевым

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В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии прошел «Музейный час», ведущим которого стал поэт и публицист, бывший главный редактор газеты «Сердало» Якуб Патиев, сообщила пресс-служба учреждения.

Мероприятие было посвящено жизни и творчеству классика ингушской литературы Идриса Базоркина, писательский талант которого, а также несгибаемая гражданская позиция снискали ему глубокое уважение и любовь народа.

Близкий друг писателя, а также исследователь его творчества, Якуб Патиев представил музейным работникам редкие фотоснимки писателя в кругу семьи, с коллегами и друзьями, а также копии документов, издания романа «Из тьмы веков» и других его книг разных лет.

В памяти Якуба Патиева Идрис Базоркин остался не только талантливым писателем, но и человеком широкой души, ценившим жизнь и умевшим радоваться ей. По его словам, жизнь и творчество писателя были непростыми и даже трагическими.

Идрис Муртузович Базоркин — истинный борец за справедливость, был взят в заложники во время осетино-ингушского конфликта осенью 1992 года, умер 31 мая 1993 года и был похоронен в родовом селении Эгикал.

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