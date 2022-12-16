В музее ИЗО Ингушетии прошел тренинг для школьников по профилактике терроризма
В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии состоялся тренинг для школьников по профилактике терроризма и экстремизма «Жить в мире с собой и с обществом», сообщила пресс-служба учреждения.
Участниками мероприятия, кураторами которого выступили заместитель директора музея ИЗО Ася Евлоева и межрегиональный тренер педагог-психолог Заремма Татиева, стали старшеклассники четвертой школы города Карабулака.
Школьникам рассказали о том, что такое экстремизм, как ему противостоять и как не поддаться внушению и манипулированию радикальных организаций. Особое внимание Заремма Татиева уделила теме общения в социальных сетях. По ее словам, в настоящее время интернет является наиболее эффективным средством и основным плацдармом распространения экстремистских идей.
Также она провела практические занятия, с помощью которых участники тренинга учились распознавать вербовщиков и как не попасть под их влияние.