В музее ИЗО Ингушетии прошел тренинг для школьников по профилактике терроризма

Участниками мероприятия, кураторами которого выступили заместитель директора музея ИЗО Ася Евлоева и межрегиональный тренер педагог-психолог Заремма Татиева, стали старшеклассники четвертой школы города Карабулака.

Школьникам рассказали о том, что такое экстремизм, как ему противостоять и как не поддаться внушению и манипулированию радикальных организаций. Особое внимание Заремма Татиева уделила теме общения в социальных сетях. По ее словам, в настоящее время интернет является наиболее эффективным средством и основным плацдармом распространения экстремистских идей.

Также она провела практические занятия, с помощью которых участники тренинга учились распознавать вербовщиков и как не попасть под их влияние.