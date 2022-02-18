В музее ИЗО Ингушетии прошел вечер памяти в рамках авторского проекта Аюпа Цуроева «Очевидцы чёрной среды»

0

В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии прошел вечер памяти, приуроченный к 78-й годовщине депортации ингушского народа в Казахстан и Среднюю Азию, сообщила пресс-служба учреждения.

Мероприятие прошло в рамках авторского проекта заслуженного деятеля искусств Ингушетии, члена Союза художников республики, художника-живописца, мастера декоративно-прикладного искусства, фотографа, поэта и этнографа Аюпа Цуроева «Очевидцы чёрной среды».

«Многогранное творчество Аюпа Цуроева не раз представлялось на выставочных площадках нашего музея и во многих других регионах. Однако авторский проект «Очевидцы черной среды» и персональная выставка с одноименным названием занимает особое место в этом списке. Аюп Цуроев представил более 50 произведений на тему депортации: фотографии, живопись, декоративно-прикладное искусство. На представленных фотографиях изображены люди различных ингушских тейпов (фамилий) вместе со своими семьями, пережившие тяжелые годы депортации, потерю близких родственников, голод, болезни и лишения», — рассказал собеседник.

По его словам, выставка рассчитана на разновозрастную аудиторию, начиная от учеников начальных классов и заканчивая пожилыми людьми.

Очередная годовщина трагедии собрала в музее изобразительных искусств всех, кому небезразлична история своего народа. Среди них представители различных министерств и ведомств, деятели искусств, художники, краеведы, ученые, члены Союза женщин России, родные и близкие мастера. Почетными гостями мероприятия стали очевидцы того времени, люди, которые своей волей к жизни преодолели все тяготы депортации, выдержали, выстояли благодаря наличию внутреннего стержня и стойкости духа, став для своих потомков настоящим примером.

Началось мероприятие с прочтения старейшинами коллективной молитвы о всех жертвах тех лет. Затем ведущая Марина Дзортова, редактор ГТРК «Ингушетия», рассказала гостям о творчестве Аюпа Цуроева и представленной выставке.

С приветственным словом к участникам вечера памяти обратилась директор музея Любовь Тумгоева.

«Аюп Цуроев в данной экспозиции мастерски использовал такие направления изобразительного искусства, как анаморфоз, фотореализм, игра теней, декорации. Все эти приёмы вкупе помогают донести до зрителя основную тему представленной выставки: через призму судьбы отдельно взятого ингушского народа показать масштаб последствий трагедий сотен тысяч переживших репрессии представителей самых разных национальностей», — сказала она, поблагодарив всех собравшихся за участие в мероприятии.

Куратор выставки, главный научный сотрудник музея Тамуся Акталиева отметила, что за каждой работой Аюпа Цуроева стоит не просто память о конкретном человеке, но и память о трагедии, через которую прошел весь ингушский народ, и память обо всех, кто не дожил, и тех, кто стойко перенес все тяготы тех лет, и что лейтмотивом мероприятия является мысль о том, что память о трагедии 23 февраля 1944 года должна оставаться в сердцах молодых поколений и стать уроком мужества и преданности своей Родине.

Председатель Союза художников Ингушетии Муса Мартазанов отметил, что многогранное творчество Аюпа Цуроева растёт с каждым годом, а экспозиция, посвящённая депортации, — ещё одно свидетельство его искренней любви к своему народу.

Далее на мероприятии выступили старейшины — очевидцы депортации Магомед Израилович Горчханов, Юсуп Абасович Даурбеков, Ашат Элмурзаевна Мальсагова (Хашагульгова), Дауд Азиевич Цуроев, которые с болью в сердце вспоминали, через какие испытания им пришлось пройти, сколько встретить разбитых человеческих судеб, только потому что эти люди родились ингушами. Вспоминали и представителей других национальностей, переживших репрессии, среди которых представители десятков народов, включая народы Кавказа, поволжских немцев, русских, украинцев, крымских татар. Каждый из старейшин завершал свое выступление одной фразой: «Дай Аллах, чтобы ни один народ не прошел через такое!»

Доктор исторических наук, этнограф, заместитель директора ИнгНИИ гуманитарных наук имени Чаха Ахриева, мастер декоративно-прикладного искусства и живописец Зейнеп Дзарахова отметила, что у Аюпа Цуроева не отнять чувства справедливости и привязанность к своей родине, которую он демонстрирует в своих произведениях, его искусство имеет глубокий смысл, а талант его многогранен.

Своими впечатлениями от фотопортретов Аюпа Цуроева поделилась народная артистка Ингушетии, председатель женсовета работников культуры и искусства Союза женщин России, художественный руководитель Русского музыкально-драматического театра республики Зара Базоркина.

«Непередаваемые эмоции! Столько чувств в каждом снимке, в каждом взгляде. Сразу чувствуешь, что Аюп пропускал каждую историю через своё сердце», — отметила она.

Тема депортации звучала и в музыкальных произведениях. Заслуженная артистка Ингушетии Роза Ахциева и народная артистка республики Любовь Барахоева исполнили для собравшихся песенную композицию «Даймохк» под аккомпанемент на дахчан-пандара заслуженного работника культуры Башира Оздоева.

В завершение мероприятия выступил автор представленных работ Аюп Цуроев. Он рассказал о процессе подготовки к открытию данной выставки и выразил благодарность всем присутствующим за теплые слова в свой адрес и руководству музея за помощь в организации мероприятия. Копии своих фоторабот Аюп Цуроев преподнес в дар участникам фотосессий, пережившим депортацию.

Персональная выставка в рамках авторского проекта Аюпа Цуроева «Очевидцы чёрный среды» продлится до конца февраля.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Сунженском районе Ингушетии готовятся к празднованию юбилея республики
В ДК сельского поселения Барсуки Ингушетии прошел литературный час для школьников в рамках Декады родного языка и литературы
В Ингушетии состоится Всероссийский семинар судей по спортивной борьбе
Министр культуры Ингушетии проверила материально-техническое состояние подведомственных учреждений
Ингушские правоохранители задержали интернет-мошенника из Магнитогорска
Жительница Ингушетии попалась на продаже фальшивой брендовой одежды
Ингушетия оказалась самым некоррумпированным регионом страны
Правительство одобрило госпрограмму Ингушетии по возвращению соотечественников
Пострадавшим от пожара жильцам МКД в Ингушетии власти окажут помощь
Найдены пропавшие в Ингушетии сборщики черемши
В Ингушетии ищут пропавших сборщиков черемши

Главное

Яндекс.Метрика

 