В музее ИЗО Ингушетии прошел вечер памяти в рамках авторского проекта Аюпа Цуроева «Очевидцы чёрной среды»

Мероприятие прошло в рамках авторского проекта заслуженного деятеля искусств Ингушетии, члена Союза художников республики, художника-живописца, мастера декоративно-прикладного искусства, фотографа, поэта и этнографа Аюпа Цуроева «Очевидцы чёрной среды».

«Многогранное творчество Аюпа Цуроева не раз представлялось на выставочных площадках нашего музея и во многих других регионах. Однако авторский проект «Очевидцы черной среды» и персональная выставка с одноименным названием занимает особое место в этом списке. Аюп Цуроев представил более 50 произведений на тему депортации: фотографии, живопись, декоративно-прикладное искусство. На представленных фотографиях изображены люди различных ингушских тейпов (фамилий) вместе со своими семьями, пережившие тяжелые годы депортации, потерю близких родственников, голод, болезни и лишения», — рассказал собеседник.

По его словам, выставка рассчитана на разновозрастную аудиторию, начиная от учеников начальных классов и заканчивая пожилыми людьми.

Очередная годовщина трагедии собрала в музее изобразительных искусств всех, кому небезразлична история своего народа. Среди них представители различных министерств и ведомств, деятели искусств, художники, краеведы, ученые, члены Союза женщин России, родные и близкие мастера. Почетными гостями мероприятия стали очевидцы того времени, люди, которые своей волей к жизни преодолели все тяготы депортации, выдержали, выстояли благодаря наличию внутреннего стержня и стойкости духа, став для своих потомков настоящим примером.

Началось мероприятие с прочтения старейшинами коллективной молитвы о всех жертвах тех лет. Затем ведущая Марина Дзортова, редактор ГТРК «Ингушетия», рассказала гостям о творчестве Аюпа Цуроева и представленной выставке.

С приветственным словом к участникам вечера памяти обратилась директор музея Любовь Тумгоева.

«Аюп Цуроев в данной экспозиции мастерски использовал такие направления изобразительного искусства, как анаморфоз, фотореализм, игра теней, декорации. Все эти приёмы вкупе помогают донести до зрителя основную тему представленной выставки: через призму судьбы отдельно взятого ингушского народа показать масштаб последствий трагедий сотен тысяч переживших репрессии представителей самых разных национальностей», — сказала она, поблагодарив всех собравшихся за участие в мероприятии.

Куратор выставки, главный научный сотрудник музея Тамуся Акталиева отметила, что за каждой работой Аюпа Цуроева стоит не просто память о конкретном человеке, но и память о трагедии, через которую прошел весь ингушский народ, и память обо всех, кто не дожил, и тех, кто стойко перенес все тяготы тех лет, и что лейтмотивом мероприятия является мысль о том, что память о трагедии 23 февраля 1944 года должна оставаться в сердцах молодых поколений и стать уроком мужества и преданности своей Родине.

Председатель Союза художников Ингушетии Муса Мартазанов отметил, что многогранное творчество Аюпа Цуроева растёт с каждым годом, а экспозиция, посвящённая депортации, — ещё одно свидетельство его искренней любви к своему народу.

Далее на мероприятии выступили старейшины — очевидцы депортации Магомед Израилович Горчханов, Юсуп Абасович Даурбеков, Ашат Элмурзаевна Мальсагова (Хашагульгова), Дауд Азиевич Цуроев, которые с болью в сердце вспоминали, через какие испытания им пришлось пройти, сколько встретить разбитых человеческих судеб, только потому что эти люди родились ингушами. Вспоминали и представителей других национальностей, переживших репрессии, среди которых представители десятков народов, включая народы Кавказа, поволжских немцев, русских, украинцев, крымских татар. Каждый из старейшин завершал свое выступление одной фразой: «Дай Аллах, чтобы ни один народ не прошел через такое!»

Доктор исторических наук, этнограф, заместитель директора ИнгНИИ гуманитарных наук имени Чаха Ахриева, мастер декоративно-прикладного искусства и живописец Зейнеп Дзарахова отметила, что у Аюпа Цуроева не отнять чувства справедливости и привязанность к своей родине, которую он демонстрирует в своих произведениях, его искусство имеет глубокий смысл, а талант его многогранен.

Своими впечатлениями от фотопортретов Аюпа Цуроева поделилась народная артистка Ингушетии, председатель женсовета работников культуры и искусства Союза женщин России, художественный руководитель Русского музыкально-драматического театра республики Зара Базоркина.

«Непередаваемые эмоции! Столько чувств в каждом снимке, в каждом взгляде. Сразу чувствуешь, что Аюп пропускал каждую историю через своё сердце», — отметила она.

Тема депортации звучала и в музыкальных произведениях. Заслуженная артистка Ингушетии Роза Ахциева и народная артистка республики Любовь Барахоева исполнили для собравшихся песенную композицию «Даймохк» под аккомпанемент на дахчан-пандара заслуженного работника культуры Башира Оздоева.

В завершение мероприятия выступил автор представленных работ Аюп Цуроев. Он рассказал о процессе подготовки к открытию данной выставки и выразил благодарность всем присутствующим за теплые слова в свой адрес и руководству музея за помощь в организации мероприятия. Копии своих фоторабот Аюп Цуроев преподнес в дар участникам фотосессий, пережившим депортацию.

Персональная выставка в рамках авторского проекта Аюпа Цуроева «Очевидцы чёрный среды» продлится до конца февраля.