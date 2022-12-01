В музее ИЗО Ингушетии прошла экскурсия для школьников
Государственный музей изобразительных искусств Ингушетии посетили с экскурсией учащиеся первой школы города Карабулака, сообщила пресс-служба учреждения.
«Третьеклассники вместе со своим классным руководителем Лейлой Кузьговой с огромным интересом рассматривали каждый экспонат в музее, задавая при этом огромное количество вопросов», — рассказал собеседник газеты «Ингушетия».
По его словам, экскурсовод Исрапил Хамхоев провел для школьников интересную и познавательную экскурсию по залам музея с разными экспозициями, которые помогли детям понять и увидеть быт своих предков и познакомиться с живописным искусством.
В завершение своего визита дети поблагодарили сотрудников музея и обещали прийти сюда еще не раз, и привести своих друзей и родных.