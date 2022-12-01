Экскурсия

В музее ИЗО Ингушетии прошла экскурсия для школьников

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Государственный музей изобразительных искусств Ингушетии посетили с экскурсией учащиеся первой школы города Карабулака, сообщила пресс-служба учреждения.

«Третьеклассники вместе со своим классным руководителем Лейлой Кузьговой с огромным интересом рассматривали каждый экспонат в музее, задавая при этом огромное количество вопросов», — рассказал собеседник газеты «Ингушетия».

По его словам, экскурсовод Исрапил Хамхоев провел для школьников интересную и познавательную экскурсию по залам музея с разными экспозициями, которые помогли детям понять и увидеть быт своих предков и познакомиться с живописным искусством.

В завершение своего визита дети поблагодарили сотрудников музея и обещали прийти сюда еще не раз, и привести своих друзей и родных.

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