В музее ИЗО Ингушетии прошла экскурсия для школьников

«Третьеклассники вместе со своим классным руководителем Лейлой Кузьговой с огромным интересом рассматривали каждый экспонат в музее, задавая при этом огромное количество вопросов», — рассказал собеседник газеты «Ингушетия».

По его словам, экскурсовод Исрапил Хамхоев провел для школьников интересную и познавательную экскурсию по залам музея с разными экспозициями, которые помогли детям понять и увидеть быт своих предков и познакомиться с живописным искусством.

В завершение своего визита дети поблагодарили сотрудников музея и обещали прийти сюда еще не раз, и привести своих друзей и родных.