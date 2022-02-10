В музее ИЗО Ингушетии прошла презентация проекта «Грация ингушского танца в музее»

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В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии состоялся дебют проекта «Грация ингушского танца в музее», сообщила пресс-служба учреждения.

Проект приурочен к Году культурного наследия народов России, который проводится в 2022 году в целях популяризации народного искусства, сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей России.

Экспериментальный проект музея изобразительных искусств объединил в себе бесценные музейные экспонаты, новые танцевальные постановки, специально разработанные и впервые представленные широкой публике, от заслуженной артистки Ингушетии Тамилы Хаштыровой под новую музыкальную композицию Нурдина Тимурзиева. На Тамиле был роскошный авторский костюм Зины, Айны и Аси Инаркиевых «Царица» из фондов музея и авторские украшения ювелира Бекхана Дахкильгова. Все в совокупности в полной мере раскрыло красоту ингушского национального танца и ингушской мелодии на фоне музейных экспонатов и музейного пространства.

На презентации проекта присутствовали съёмочные группы НТРК «Ингушетия» и ГТРК «Ингушетия», фотосъёмку вёл известный фотограф Заур Плиев.

С этим знаменательным событием совпало и первое посещение музея новым руководством регионального министерства культуры. Исполняющая обязанности министра Залина Льянова отметила, что «сегодня мы можем наблюдать за успешным воплощением в жизнь очередного удивительного проекта, реализованного благодаря руководству музея».

«История ингушского танца — это, несомненно, история народа. И нужно отметить огромную важность таких мероприятий и проектов для популяризации нашей культуры как в самой республике, так и далеко за ее пределами. Синергия сегодняшнего проекта, благодаря объединению танца, музейных экспонатов и лиричной ингушской музыки, заставит каждого прочувствовать, как удивителен и прекрасен ингушский народ и его богатая культура», — сказала Льянова.

По словам участников мероприятия, начало проекта получилось красочным и вдохновляющим. В скором времени любители прекрасного по достоинству смогут оценить новый проект музея изобразительных искусств в полном формате на региональном и российском телевидении.

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