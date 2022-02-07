Память

В музее ИЗО Ингушетии прошло памятное мероприятие к 30-й годовщине подвига Героя России Осканова

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В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии прошел вечер «Память о тебе бессмертна», приуроченный к 30-й годовщине подвига славного сына ингушского народа, первого Героя Российской Федерации, генерал-майора авиации Суламбека Сусаркуловича Осканова, героически погибшего при выполнении лётного задания, уводя неисправный самолет от жилого поселка, чем спас сотни людей от неминуемой гибели.

Как сообщила пресс-служба музея, в мероприятии приняли участие учащиеся третьей школы Карабулака. Подопечные школьного организатора Лейлы Евлоевой в стихах и песнях отразили бессмертный подвиг Суламбека Осканова.

«Ежегодно в нашем музее проходят тематические мероприятия, посвященные подвигу Суламбека Осканова и направленные на патриотическое воспитание подрастающего поколения. Сегодня мы также представили для участников мероприятия выставку детских работ, посвящённых памятной дате. Такие мероприятия очень востребованы среди школьников Карабулака, и дети очень активно принимают в них участие, подготавливая свои выступления как на русском, так и на ингушском языках», — отметила куратор мероприятия, заместитель директора музея Ася Евлоева.

Напомним, что Суламбек Осканов геройски погиб 7 февраля 1992 года при выполнении лётного задания. В самолете МиГ-29 произошел отказ техники. Летчик ценой собственной жизни сумел отвести самолет в сторону от села Ховоростянка, предотвратив его падение на населенный пункт. Указом Президента Российской Федерации 11 апреля 1992 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, генерал-майору авиации, начальнику Липецкого центра боевой подготовки и переучивания лётного состава Суламбеку Сусаркуловичу Осканову посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

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