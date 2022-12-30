В музее ИЗО Ингушетии пройдет ежегодная акция «Всей семьей в музей»

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В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии с 31 декабря по 8 января для гостей и жителей республики пройдет новогодняя акция «В музей всей семьей», сообщила пресс-служба учреждения.

На протяжении всех новогодних каникул музей будет работать в штатном режиме и предоставит возможность бесплатного посещения действующих выставок и экспозиций.

Сотрудники музея проведут для посетителей обзорные экскурсии по персональным выставкам Алихана Майриева «Край родной — неиссякаемый источник вдохновения» и Хасолта Акиева «Кистью творца остановленный миг», по выставкам «Ингушетия многовековая» и «Ингушетия мастеровая». А также в зале декоративно-прикладного искусства посетители могут познакомиться с этнографическим проектом музея «Сакля горцев-ингушей XIX века».

«Друзья, музей ИЗО Ингушетии желает вам приятно провести январские каникулы. В соответствии с нашей ежегодной традицией мы готовимся работать для вас все праздничные дни. Надеемся, что между встречами с родными и игры в снежки вы найдете время и на посещение культурных центров нашего региона», — отметил собеседник.

Всех, кто желает приятно и с пользой провести время, ждут по адресу: г. Карабулак, ул. Вассан-Гирея Джабагиева, 139. Вход бесплатный.

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