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В музее ИЗО Ингушетии пройдет ежегодная новогодняя акция «В музей всей семьей»

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В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года пройдет ежегодная новогодняя акция «В музей всей семьей», сообщила пресс-служба учреждения.

Жители и гости республики в новогодние праздники смогут бесплатно посетить действующие выставки и экспозиции. Посетителей ждут обзорные экскурсии по выставке живописи и фотографий «На стыке двух искусств», выставке «Дары музею», а также полюбившейся всем развернутой экспозиции «Ингушетия мастеровая».

В зале декоративно-прикладного искусства посетители смогут увидеть этнографический проект музея «Сакля горцев XIX века», атрибуты одежды конца XIX века (национальные пояса и нагрудники), традиционные ингушские костюмы и дизайнерскую одежду Мадины Албогачиевой, Заиры Гатагажевой и Айны Инаркиевой, изделия из рыбьей кожи, археологические находки разных времен, предметы быта Аланской культуры и многое другое.

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