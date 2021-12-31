В музее ИЗО Ингушетии пройдет ежегодная новогодняя акция «В музей всей семьей»

Жители и гости республики в новогодние праздники смогут бесплатно посетить действующие выставки и экспозиции. Посетителей ждут обзорные экскурсии по выставке живописи и фотографий «На стыке двух искусств», выставке «Дары музею», а также полюбившейся всем развернутой экспозиции «Ингушетия мастеровая».

В зале декоративно-прикладного искусства посетители смогут увидеть этнографический проект музея «Сакля горцев XIX века», атрибуты одежды конца XIX века (национальные пояса и нагрудники), традиционные ингушские костюмы и дизайнерскую одежду Мадины Албогачиевой, Заиры Гатагажевой и Айны Инаркиевой, изделия из рыбьей кожи, археологические находки разных времен, предметы быта Аланской культуры и многое другое.