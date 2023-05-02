В музее ИЗО Ингушетии пройдет мастер-класс по изготовлению броши из шерсти
Государственный музей изобразительных искусств Ингушетии приглашает на мастер-класс Аси Саутиевой по изготовлению броши из шерсти, сообщил нашему изданию представитель учреждения.
По его словам, член ассоциации войлочного ковроделия «Истинг» научит участников мероприятия основам валяния шерсти и покажет, как создать оригинальное женское украшение.
«Мастер-класс подойдет для всех возрастов и уровней опыта, и мы уверены, что каждый участник получит массу удовольствия от творческого процесса. Не нужно быть профессионалом, чтобы принять участие в мероприятии, Ася Ахметовна — опытный преподаватель и будет помогать всем на каждом этапе работы», — отметил собеседник.
Он добавил, что мастер-класс доступен также обладателям «Пушкинской карты».
Мероприятие состоится 3 мая в 14:00.