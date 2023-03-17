В музее ИЗО Ингушетии пройдет мастер-класс по изготовлению цветов из гофрированной бумаги
В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии 21 марта состоится мастер-класс по изготовлению цветов из гофрированной бумаги, который проведет мастер ДПИ Яха Цечоева.
Как рассказал нашему изданию представитель музея, Яха Цечоева уже более десяти лет занимается изготовлением цветов и украшений из фоамирана, гофрированной бумаги и джутового шпагата. Ее уникальные работы украшают интерьеры гостиных комнат родных и друзей.
«Мастер-класс — это не только замечательная возможность пообщаться с талантливым мастером и узнать о тонкостях рукоделия, но также получить заряд вдохновения, благодаря которому участники мероприятия научатся создавать уют в своем доме», — рассказал собеседник.
По его словам, мероприятие начнется в 15:00. Количество участников ограничено, поэтому билеты следует приобрести заранее на сайте музея или в кассе.