​В музее ИЗО Ингушетии пройдет мастер-класс по изготовлению цветов из гофрированной бумаги

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В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии 21 марта состоится мастер-класс по изготовлению цветов из гофрированной бумаги, который проведет мастер ДПИ Яха Цечоева.

Как рассказал нашему изданию представитель музея, Яха Цечоева уже более десяти лет занимается изготовлением цветов и украшений из фоамирана, гофрированной бумаги и джутового шпагата. Ее уникальные работы украшают интерьеры гостиных комнат родных и друзей.

«Мастер-класс — это не только замечательная возможность пообщаться с талантливым мастером и узнать о тонкостях рукоделия, но также получить заряд вдохновения, благодаря которому участники мероприятия научатся создавать уют в своем доме», — рассказал собеседник.

По его словам, мероприятие начнется в 15:00. Количество участников ограничено, поэтому билеты следует приобрести заранее на сайте музея или в кассе.

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